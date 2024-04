Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, domenica in montagna con Cesare e la famiglia: «Bignè vuole la sua "gnogna"»

di Dajana Mrruku

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno trascorso una domenica in montagna insieme a tutta la famiglia. Mamma e figlia hanno riunito tutti i piccoli di casa, Celeste e Sole, nate dall'amore della showgirl svizzera con Tomaso Trussardi, e Cesare, il primogenito di Auri con il compagno Goffredo Cerza.

Insieme a loro anche l'agente di Michelle e sua grande amica, Graziella Lopedota.

Il gruppo vacanze ha trascorso una giornata spensierata tra le montagne, il fresco, il buon cibo e le prime parole di Cesare.

Le storie Instagram hanno raccontato di una giornata incredibile e tanto divertente.

Nonna Michelle e l'amore per Cesare

Quando c'è Cesare nei paraggi, Michelle Hunziker entra subito in modalità "nonna" o come dice il piccolo, «gnogna».

La conduttrice ha condiviso su Instagram il momento in cui il piccolo Cesare le è venuto incontro per poterla abbracciare e Michelle si è accovacciata per poterlo prendere in braccio e riempirlo di baci e coccole, mentre lui continua a chiamarla «gnogna».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Aprile 2024, 13:00

