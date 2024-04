Aurora Ramazzotti, missione a Bruxelles: «Sono qui per cercare di avvicinare i giovani alla politica»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti è stata in Belgio, più precisamente a Bruxelles, dove si è confrontata con altre personalità che lavorano sui social e ha seguito alcuni meeting e riunioni per capire come, nel suo ruolo di influencer, possa avvicinare i giovani alla politica.

Inizialmente, si pensava che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti al Parlamento europeo avrebbe affrontato tematiche come la salute mentale, ad esempio, ma invece l'argomento principale verteva sulla consapevolezza e la responsabilità dei giovani cittadini.

Ecco che cos'ha spiegato Aurora.

L'intervista di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è stata inviata "in missione" a Bruxelles dal Parlamento europeo in Italia e lei stessa spiega il motivo: «Sono stata invitata qui in Belgio perché, a quanto pare, c'è la necessità a livello comunicativo, di avvicinare i ragazzi alle elezioni europee e, in generale, alla politica.

Il ritorno di Aurora in Italia

Aurora Ramazzotti, dopo la sua breve avventura a Bruxelles, è già tornata in Italia, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia in cui è in auto verso Milano e soprattutto verso il suo piccolo Cesare e il compagno Goffredo Cerza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA