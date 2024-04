Aurora Ramazzotti e il video finito male: «Mi sono fidata troppo della ventosa da tre centesimi»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti ama pubblicare nel proprio profilo Instagram storie o video in cui si confida con i propri fan, in cui racconta o esprime qualche suo dubbio in merito a varie tematiche o argomenti e questi filmati sono sempre realizzati con il proprio smartphone che, affisso a qualche mobile, riprende tutto il necessario.

Questa mattina, la giovane mamma aveva sistemato il suo telefono in modo da entrare perfettamente nell'inquadratura e snocciolare magari qualche bel tema da affrontare con i suoi follower. Peccato, però, che il risultato ottenuto non era quello sperato e il motivo è presto detto.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti con i capelli ancora umidi dopo la doccia, fissa l'obiettivo del suo smartphone che, nel frattempo, si inclina pericolosamente e finisce dentro a una ciotola della cucina.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha svelato il motivo per cui il suo smartphone non è rimasto appeso come avrebbe dovuto. La naturalezza e simpatia di Aurora piacciono molto ai suoi follower che, spesso, si rivedono in lei.

Aurora Ramazzotti e la primavera

Nell'ultimo post Instagram che Aurora Ramazzotti ha pubblicato, dà il benveuto alla primavera sfoggiando un outfit sportivo ma allo stesso tempo confortevole e scrive: «La combo perfetta per affrontare al meglio la nuova stagione chiamata "primautonnoinvernovera" che stiamo sperimentando ultimamente».

