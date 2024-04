Aurora Ramazzotti, il pranzo preparato con amore da Goffredo Cerza e Cesare: «chef e sous-chef» ai fornelli

di Dajana Mrruku

Il piccolo Cesare sta crescendo. Il figlio di Aurora Ramazzotti ha appena compiuto un anno e ogni giorno, in compagnia di mamma e papà, scopre il mondo e nuove cose da fare. Accompagna Aurora a fare le unghie e sceglie il nuovo colore con versetti di approvazione e, tornato a casa, aiuta Goffredo Cerza a preparare il pranzo in cucina. Un momento davvero speciale che mamma Auri ha documentato sulle sue storie Instagram.

Cesare cresce sempre di più

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si godono gli ultimi mesi nella vecchia casa, in attesa di trasferirsi nella nuova casa più grande. Il monolocale dove abitano adesso inizia a essere un pochino stretto, nonostante sia stato il posto che ha visto nascere e crescere il piccolo Cesare, i suoi primi versetti e i suoi primi passi. Aurora ha condiviso una dolce storia su Instagram in cui mostra papà e figlio intenti a cucinare il pranzo: l'attenzione è alle stelle e il piccolo sous chef si sporge verso lo chef per ascoltare e vedere, curioso, ciò che sta facendo.

