Aurora Ramazzotti, la foto “matchy matchy” con mamma Michelle: «Vi svelo il suo segreto di eterna giovinezza»»

di Dajana Mrruku

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno un rapporto incredibile, costruito negli anni. Mamma e figlia hanno trascorso la Pasqua separate perché la conduttrice svizzera è volata a Dubai con le figlie Sole e Celeste, mentre l'influencer è stata con i suoceri, insieme al compagno Goffredo Cerza e al piccolo Cesare che ha avuto la febbre alta proprio in quei giorni di festa. Mamma e figlia si sono riviste alla prima occasione utile, sfoggiando look molto simili!

Michelle Hunziker, l'esilir di eterna giovinezza

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono ritrovate e riabbrcaciate dopo aver trascorso le festività di Pasqua separate.

«Il segreto di Michelle di eterna giovinezza? Per me dorme in frigo!» ha risposto Aurora Ramazzotti, con la sua solita ironia che la caratterizza, mentre trascorre una piacevole giornata in compagnia del figlio Cesare e nonna Mich.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 16:48

