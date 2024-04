Aurora Ramazzotti, Cesare con la febbre alta da tre giorni: «Sono sconvolta»

di Dajana Mrruku

Una Pasqua e Pasquetta molto movimentata e malaticcia per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La coppia ha trascorso i giorni di festa in campagna dai genitori di lui, ma il piccolo Cesare sembrerebbe non aver apprezzato molto il soggiorno. Il motivo? La febbre alta per tre giorni che non gli ha fatto chiudere occhio. Insieme a lui anche mamma e papà sono stati svegli per dargli supporto e stargli vicino, coccolandolo e dandogli acqua, cure e tanto amore.

Aurora è mamma da poco più di un anno ed è abituata a queste notti in bianco, ma questa mattina il piccolo l'ha lasciata senza parole. Andiamo a scoprire che cosa ha fatto.

Aurora, la febbre di Cesare

Aurora Ramazzotti ha condiviso una storia su Instagram in cui inquadra metà del suo viso a letto e una manina di Cesare mentre dorme beato alle 8:30 del mattino. Sembrerebbe essere tutto normale, ma: «Cesare ha avuto la febbre molto alta per tre giorni, quindi forse è il sonno arretrato, ma questo bambino si sveglia tutti i giorni alle 6, cascasse il mondo, io sono sconvolta!», ha scritto Aurora mostrando stupore per il piccolo che continua a dormire nonostante il suo orario solito di risveglio sia passato già da qualche ora!

Il segreto per far dormire così bene i bambini? «Solo una botta di culo!», ha rivelato la Ramazzotti ai genitori che cercano di capire quale sia la giusta routine per un bambino per farlo dormire così tante ore.

