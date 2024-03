Aurora Ramazzotti, l’appuntamento dall’estetista con Cesare è esilarante: «Nuovo aiutante?»

di Dajana Mrruku

Aurora Ramazzotti sempre più multitasking. Da quando è diventata mamma del piccolo Cesare, che tra pochi giorni compie un anno, la piccola Auri ha imparato a gestire più situazioni contemporaneamente e adesso che il figlio è già cresciuto e riesce anche a muovere i primi teneri passi, è più facile portarlo con sé durante le commissioni della giornata. O almeno così sperava. L'ultimo appuntamento, infatti, non è andato proprio come sperato, ma si sa, bisogna adattarsi ai cambiamenti e il piccolo Cesare ha già l'aria di chi la sa lunga e vuole comandare, proprio come l'Imperatore Cesare Augusto, come soprannominato da nonna Michelle Hunziker.

Andiamo a scoprire che cosa ha combinato il primogenito di Aurora.

Le marachelle di Cesare

Il piccolo Cesare non lascia mamma Aurora Ramazzotti mai sola.

«Nuovo professionista?» chiede Aurora Ramazzotti che sembrerebbe aver trovato l'aiutante perfetto per la sua onicotecnica. La foto ha intenerito i suoi follower che sperano di poter vedere presto il viso del piccolo, ma mamma e papà hanno deciso di tutelare la sua immagine il più possibile per adesso.

