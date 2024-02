Aurora Ramazzotti vola a Parigi con la ex di Fedez, Cesare è da nonna Michelle Hunziker: «Bignè fa sempre questo quando non c'è la mamma»

Aurora Ramazzotti è volata a Parigi in occasione di alcuni eventi della Paris Fashion Week. Atterrata ieri, la figlia di Michelle Hunziker è andata subito in albergo per potersi preparare per l'evento ufficiale di Dyson dove è stata invitata insieme all'imprenditrice Martina Strazzer e all'influencer e content creator Giulia Valentina, la ex fidanzata storica di Fedez.

Nel frattempo, il piccolo Cesare è stato portato a casa della nonna Mich che si è goduta il suo momento con il nipotino.