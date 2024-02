⁠⁠Aurora Ramazzotti, viaggio da sola a Parigi per 24 ore: il motivo della “fuga"

di Dajana Mrruku

Aurora Ramazzotti sta riprendendo piano piano la sua carriera, tra viaggi oltreoceano per le collaborazioni a New York e giorni interi passati sul set. L'influencer, da quando ha partorito, ha preferito mettere il piccolo Cesare al primo posto, ma adesso è ora di rimettersi in pista e lo sta facendo alla grande.

Lasciare il figlio dopo neanche un anno, può essere una grande prova per una neomamma, ma Aurora sa che anche questo fa parte della vita delle mamme e donne indipendenti che lavorano.

Il volo a Parigi

Aurora Ramazzotti è volata in Francia in occasione della Paris Fashion Week e degli impegni ed eventi ufficiali di alta moda. La figlia di Michelle Hunziker ha condiviso il suo viaggio con i suoi follower, con alcune storie su Instagram che hanno svelato il motivo di questa fuga di sole 24 ore.

Aurora infatti è stata invitata ad un evento internazionale di Dyson, azienda di elettrodomestici, specializzata in accessori e phon per lo styling dei capelli, tra cui piastre ad aria e Dyson Airwrap.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Febbraio 2024, 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA