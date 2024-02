Valentina Ferragni a Parigi per la Fashion Week: «Come funzionano le sfilate, ora vi spiego io tutto»

di Alessia Di Fiore

Valentina Ferragni è volata a Parigi per la fashion week: con il suo nuovissimo look e meravigliosi vestiti griffati, l'influencer sta girando per la capitale francese partecipando a eventi di moda e pasteggiando in ristoranti lussuosi. Tornata dai suoi impegni lavorativi, la Ferragni ha deciso di dedicare qualche minuto ai suoi follower per spiegare come funzionano le settimane della moda, i fitting, gli eventi cercando di coinvolgere il più possibile il suo pubblico.

Poi ha fatto un room tour dello splendido hotel parigino che la sta ospitando per l'occasione.

Valentina Ferragni a Parigi

La giovane influencer è stata chiara ed esaustiva e saluta il suo pubblico social in modo affettuoso. Dalle valigie, agli abiti indossati se sono regalati o meno, sulle personalizzazioni dei look alla sfilata. Una serie di curiosità svelate ai follower che amano la moda e la seguono sui social.

Chissà stasera Valentina Ferragni dove si recherà o a quale party parteciperà... si attendono aggiornamenti.

