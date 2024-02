Chiara Ferragni, Fedez parla (ancora) a Pomeriggio Cinque: «Io e Chiara di nuovo insieme?». La risposta stupisce tutti

Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha mandato un regalino molto speciale a Fedez in occasione della richiesta d’aiuto ai suoi follower: «Se avete portafortuna, non esitate a contattarmi!». La conduttrice della trasmissione Mediaset, in onda su canale 5, poteva mancare all'appello? Da buona signora del Sud scaramantica, ha mandato il suo inviato Michel Dessì sotto la nuova casa di Fedez in zona Gae Aulenti a Milano.

L'incontro è stato molto divertente e rivelatore sul futuro di Chiara Ferragni e Fedez, dopo la crisi matrimoniale che li ha coinvolti.