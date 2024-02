Valentina Ferragni cambia look, da bionda a bruna: «Sono sotto choc, sembra una parrucca». Il prima e dopo

di Cristina Siciliano

Valentina Ferragni cambia totalmente look. La sorella di Chiara Ferragni ha scelto un look completamente nuovo, rivoluzionando il suo colore di capelli. La vediamo così in versione castana: un hairstyle inedito per lei bionda naturale. Per la sorella di Chiara Ferragni il 2024 è un anno di cambiamenti e lei ha scelto per i suoi capelli un tono medio sul nocciola. Il risultato? Equilibrato e molto elegante. Valentina Ferragni in versione castana ha annunciato il suo «cambiamento» ai follower attraverso un video che ha pubblicato su Instagram.

Valentina Ferragni su Instagram

Certo, è molto più frequente che una donna vada dal parrucchiere chiedendo di diventare bionda. Ma capita anche il contrario, e cioé chi da bionda torna (o diventa) castana. E l'ha fatto proprio Valentina Ferragni. «L'ho fatto ragazzi, sono diventata team brunette - ha sottolineato Valentina Ferragni nelle sue Instagram stories -. Avevo voglia di cambiamento e quindi ho detto "proviamolo". Io sono ancora un attimo sotto choc perché è come se avessi una parrucca, non sembrano i miei capelli. Non mi sono mai vista così scura però devo dire che mi piaccio».

