Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, zii perfetti della piccola Vittoria: «Il giro del mondo e il disegno in dono, che dolcezza»

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano più uniti che mai. La coppia formata dall'influencer e dal modello ha dovuto affrontare un periodo di lontananza a causa di alcuni impegni professionali che li hanno portati in continenti diversi. Valentina abita a Milano, ma negli ultimi tempi ha viaggiato molto per lavoro mentre Matteo vive e studia in America. Tuttavia, nelle ultime ore, in versione «zii perfetti», i due hanno trascorso del tempo insieme alla piccola Vittoria, figlia di Chiara Ferragni. L'influencer ha pubblicato nelle sue Instagram stories un video dove riprende con il suo cellulare Matteo mentre tiene in braccio Vittoria. «Zia guarda, stiamo facendo il giro del mondo», ha pronunciato il fidanzato della sorella di Chiara Ferragni.

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano

Un altro video che ha pubblicato Valentina Ferragni nelle sue Instagram stories mostra la piccola Vittoria che ha regalato il suo disegno a Matteo Napoletano.

La sorella di Chiara Ferragni ha ritrovato il sorriso accanto a Matteo Napoletano, con cui ha iniziato una relazione l'anno scorso. I due si mostrano sempre più innamorati e felici, nonostante le critiche ricevute dai follower per la differenza di età di 9 anni.

