Valentina Ferragni, dalla malattia a chi «paga al primo appuntamento». Ecco cosa ha detto

Valentina Ferragni si è raccontata senza filtri. La sorella di Chiara Ferragni ha ricordato la malattia che ha cambiato la sua vita spiegando quanto sia importante osservare e controllare il proprio corpo. L'influencer è stata ospite di un episodio di Mille pare, il podcast della content creator Alessia Lanza in cui esplora le “mille pare” della vita quotidiana. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Valentina Ferragni

«Questo fo***to carcinoma è così, rimane silente per mesi, poi sanguina per due giorni, poi torna normale ma continua a crescere sotto pelle giorno per giorno (l’ultima foto è stata fatta la sera prima dell’operazione e sembrava quasi guarito) - ha spiegato Valentina Ferragni -.

La sorella di Chiara Ferragni ha aggiunto: «Da sempre pubblico parte della mia vita sui social, come avrei potuto nascondere un cerotto e una cicatrice di cinque centimetri? Non mi sono mica fatta volontariamente un carcinoma maligno, soprattutto in faccia, con una bella cicatrice per tutta la vita solo per i follower».

Il primo appuntamento

«Il primo appuntamento? Spesso pago anche io al primo appuntamento - ha spiegato Valentina Ferragni -. Secondo me il problema di soldi nelle relazioni è sempre un grosso problema e dà sempre ansia a tutti. Secondo me quando si sta bene non bisogna farsi il problema dei soldi».

