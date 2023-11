Chiara Ferragni ha inaugurato un nuovo negozio del suo brand a Roma, precisamente in via del Babuino. Per l'apertura ha organizzato una mega festa all'Hotel de Russie, location di lusso tra Piazza di Spagna e Piazza del Popolo, con la partecipazione di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.