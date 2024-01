Valentina Ferragni, la scelta sulla donazione degli organi: «Spero accada il più tardi possibile...»

di Cristina Siciliano

Davanti alla domanda posta a bruciapelo, molti rispondono ancora «non lo so». Non è il caso però di Valentina Ferragni. La sorella di Chiara Ferragni, attivissima sui social, nelle ultime ore ha condiviso nelle sue Instagram stories, la foto di un documento che mostra di aver acconsentito a mettere nero su bianco nella carta di identità la disponibilità a donare i propri organi.

Una scelta che Valentina ha voluto condividere apertamente con i suoi follower aprendo anche un box di domande, creando così un vero e proprio dibattito sui diritti della persona.

Valentina Ferragni su Instagram

«Stamattina sono andata a rifare la carta d'identità che era scaduta da un po' di tempo e mi hanno fatto questa domanda (che non mi era mai stata fatta prima) - ha sottolineato Valentina Ferragni nelle sue Instagram stories -. Mi sono sentita di rispondere e dire di sì alla donazione degli organi, sapendo di poter veramente aiutare una o più persone e che in qualche modo una parte di me possa vivere attraverso un'altra».

La sorella di Chiara Ferragni ha concluso: «Ovviamente spero che questo giorno accada il più lontano possibile nel tempo».

