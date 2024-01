Chiara Ferragni e il dubbio sui capelli: «Li faccio crescere o li taglio?»

di Cristina Siciliano

Chiara Ferragni cambia anche il suo look nell'ultimo periodo: da un cachetto super corto ad un carré lungo biondissimo – ondulato ad arte – perfetto per ogni panorama (e polemica) delle ultime ore. L'imprenditrice 36enne, in piena brand crisis, sta pensando di rivoluzionare nuovamente il suo look. In che modo? Facendo crescere i suoi capelli. Infatti, proprio nelle sue ultime Instagram stories, Chiara Ferragni ha pubblicato un video dove ha chiesto un consiglio ai suoi follower.

Chiara Ferragni e i capelli

Chiara Ferragni ha sfoggiato per questo inverno il bob cut, già visto in estate, ma ora lungo fino alla clavicola.

Ma il dubbio dell'imprenditrice resta, tanto che Chiara sceglie di condividerlo con i suoi follower attraverso un video Instagram ed un sondaggio. «Cosa ne pensate dei capelli? - chiede ai suoi follower l'imprenditrice -. Li faccio crescere oppure li taglio? Stavo meglio con il caschetto? Sono cresciuti tantissimo da aprile. Ora sono così».

Subito dopo, Chiara Ferragni ha pubblicato una sua foto scattata nel 2017. L'imprenditrice aveva, illo tempore, dei capelli lunghissimi ed era incinta di Leone. Insomma, un dubbio talmente grande per Chiara Ferragni che la obbliga a fare un tuffo nel passato pubblicando la foto di quando aveva i capelli lunghi. Tempo di malinconia e rimpianti?

