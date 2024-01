Chiara Ferragni, la critica di Antonio Caprarica da Myrta Merlino: «Ha fatto un errore gravissimo…»

Dopo Safilo tocca a Coca-Cola. L'azienda che aveva scritturato Chiara Ferragni per uno spot da mandare in onda a partire dalla fine di gennaio. Ma dopo il caso Balocco (Pandoro-gate) ci ha ripensato. Niente più pubblicità. Nelle ultime ore, il giornalista Antonio Caprarica ha esposto per la prima volta in televisione il suo pensiero in merito a tale situazione. Il giornalista, ospite a Pomeriggio 5, ha affrontato l'argomento con la conduttrice del programma Myrta Merlino.