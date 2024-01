Valentina Ferragni riprende a fare pole dance: «Dopo sei mesi di stop sono di nuovo nel mio posto preferito»

di Cristina Siciliano

I propositi per il nuovo anno posso essere tema di diversi tipi di dialogo, come una conversazione con un'amica, un confronto con la propria mamma e un silenzioso colloquio con sé stessi. Scegliere di mettere i propri progetti su carta può essere un ottimo modo per lavorare e avvicinarsi a poco a poco agli obiettivi. E lo sa bene Valentina Ferragni che ha scelto di riprendere a pieno ritmo la pole dance. La sorella di Chiara Ferragni ha sempre mostrato ai suoi follower su Instagram la sua passione per questa disciplina sportiva. Uno sport ad alto tasso di fatica, ma capace di regalare grandi soddisfazioni, oltre che tanto divertimento. E proprio nelle ultime ore, Valentina Ferragni ha spiegato il motivo per il quale è stata ferma circa sei mesi.

Le parole di Valentina Ferragni

«Io come ogni anno ho messo degli obiettivi che voglio cercare di raggiungere nel mio 2024 - ha spiegato Valentina Ferragni nelle sue Instagram stories -.

L'infortunio

Le vacanze estive 2023 di Valentina Ferragni sono state dolorose. L'influencer ha condiviso con i suoi follower una tragedia sfiorata a St Barth, durante la vacanza con Matteo Napoletano. Una disavventura avvenuta in mare, durante un giro in moto d’acqua, dalla quale Valentina Ferragni è uscita con due costole rotte.

