Ferragni e Belen accomunate dallo stesso destino? Quel like "sospetto"

Mentre le voci (ormai non più tanto) di corridoio riguardo alla presunta rottura definitiva tra la divina Chiara Ferragni e il marito si intensificano, un like lasciato sui social dalla più celebre delle influencer ha cominciato a suscitare un certo clamore in giro per il web. Si tratta di un post del motivatore Simone Carponi, che recita "Il mio terapeuta una volta ha detto: 'Le persone non abbandonano chi amano, abbandonano chi stanno usando' e questa era tutta la verità di cui avevo bisogno".

Chiara Ferragni e Belen "unite"

Ma Belen Rodriguez e Chiara Ferragni sono accumunate da uno stesso destino in ambito "amoroso"? Poche ore fa Belen ha postato una storia nella quale ha ripreso una citazione di Frieda Kalo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 08:30

