Ferragnez crisi: sul presepe napoletano Chiara e Fedez separati

La tradizione del presepe di San Gregorio Armeno è più che di casa. Ne è culla e, al tempo stesso, luogo di evoluzione, con l’usanza di presentare ogni anno statuette raffiguranti personaggi d’attualità che è diventata parte integrante del periodo delle festività del capoluogo campano. E potevano mai mancare i protagonisti del gossip di questi giorni? Ovviamente no. Ora che il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbe al capolinea ecco che nelle botteghe di Sn Gregorio Armeno arriva la versione "riveduta e corretta" della coppia: lui ha una valigia in mano e lei regge il cartello 'The End', immancabile il cellulare, e un pandoro.

Ferragnez, la rottura anche nel presepe napoletano

La storia del loro matrimonio finito tra Chiara Ferragni e Fedez finisce sul presepe napoletano.

La presunta rottura

Un periodo non semplice e felice per Chiara Ferragni e Fedez che prima con la partecipazione della Ferragni al Festival di Sanremo e poi con l'esplosione del pandoro gate, i due si sarebbero allontanati sempre di più. Ora la priorità a quanto pare sono solo i loro figli: Leone e Vittoria. Diverse le teorie in merito. C'è chi sostiene che tra i due non ci sia nessuna crisi ma la volontà, caldeggiata dal team e i legali di Ferragni, di separare le loro carriere, messaggi e narrativa social. Una strategia per spostare il focus e poi raccogliere le good vibes di un atteso ricongiungimento. E poi c'è chi dice che Chiara sarebbe arrabbiata per non aver avuto il giusto supporto dal marito nel periodo più difficile della sua vita. La verità non è stata esposta dai due: per ora non ci resta che aspettare l'intervista dell'imprenditrice a Che tempo che fa del 3 marzo.

