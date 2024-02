«Chiara Ferragni e Fedez separati? Non ricamare su storie private», il parere di Ornella Muti

di Cristina Siciliano

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe ormai conclamata e lui, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe addirittura lasciato casa domenica scorsa. Le voci di crisi tra i Ferragnez si rincorrono da settimane, ma secondo i ben informati la situazione sarebbe precipitata negli ultimi giorni. La notizia della presunta rottura dei Ferragnez nelle ultime ore sta facendo il giro dei social e sta scatenando numerosi commenti e reazioni soprattutto da parte dei fan della coppia. Non è ancora tempo, però, di comunicati o dichiarazioni ufficiali sull'addio. Entrambi hanno scelto di non rispondere. Di conseguenza Ornella Muti, ospite a Un giorno da Pecora su Rai Radio 1 ha espresso la sua opinione in merito a tale situazione.

Le parole di Ornella Muti

«Finché non lo dicono loro perché dobbiamo ricamare su storie private? Sono fatti loro - ha sottolineato Ornella Muti a Un giorno da Pecora su Rai Radio1 intervistata da Giorgio Lauro e Enzo Iacchetti -.

Chiara Ferragni ospite a Che tempo che fa

Chiara Ferragni sarà ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che fa domenica 3 marzo. L'intervista è molto attesa perché è la prima volta che l'imprenditrice digitale dopo lo scoppio del caso Balocco, si espone pubblicamente. A tale proposito, date le circostanze, l'intervista con Fabio Fazio potrebbe diventare, per Chiara Ferragni, anche un modo per fare chiarezza sulle evoluzioni del suo rapporto con Fedez.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Febbraio 2024, 17:13

