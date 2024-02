Chiara Ferragni: «È un giorno importante». Ritorno alla Fashion Week di Milano? Gli indizi e l'in bocca al lupo di Leo

Lo scandalo del pandoro Balocco ha portato Chiara Ferragni ad essere nell'occhio del ciclone. Dopo la multa da un milione di euro dell’Antitrust, l’indagine per truffa aggravata avviata dalla Procura di Milano e le speculazioni sugli 11 milioni di follower fasulli, l'imprenditrice è finita in uno tsunami mediatico. Oggi però, per Chiara ferragni pare essere una giornata importante. A testimoniarlo, i messaggi di «in bocca al lupo» che l'imprenditrice ha pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, a partire da un tenero disegno di Leo. «Crepi il lupo per tutti quanti», ha risposto Chiara. Ma quale sarà l'appuntamento a cui deve partecipare? «È un giorno importante», ha scritto.