Chiara Ferragni, lo (strano) messaggio social: «Abbi fiducia, starai bene». Cosa voleva dire e a chi è rivolto

di Cristina Siciliano

Dopo tanti indizi e indiscrezioni è esplosa la notizia della fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. L'imprenditrice digitale ha rotto il silenzio durante un'intervista al Corriere della sera ripercorrendo le sue vicende giudiziarie. La stessa Chiara Ferragni ha anche annunciato nelle ultime ore, commossa, che il link dell’intervista era stato aperto da oltre 1,6 milioni dei suoi follower. Oggi l'imprenditrice digitale ha voluto dedicare nelle sue Instagram stories un messaggio motivazionale non solo a sé ma anche a tutti i suoi follower.

Chiara Ferragni su Instagram

«Abbi fiducia. Starai bene. Da mandare a tutti coloro che dovrebbero sentirlo». Sono queste le parole che Chiara Ferragni ha condiviso nelle sue Instagram stories.

Sul rapporto con Fedez e la sua assenza negli ultimi week end passati da sola in vacanza Chiara Ferragni ha spiegato: «Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato - ha raccontato al Corriere della sera -. Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia».

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 19:45

