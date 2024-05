Bianca Berlinguer: «Franco Di Mare, i problemi del passato non contano più. Ti abbracciamo forte»

di Ida Di Grazia

«Il passato non conta più, vogliamo mandare un abbraccia Franco di Mare». Così Bianca Berlinguer depone l'ascia "di guerra" e saluta il suo ex direttore quando era in Rai, dopo aver appreso delle condizioni di salute a causa del mesotelioma, il tumore maligno che lo ha gravemente colpito. Entrambi i giornalisti hanno avuto degli scontri molto duri, che hanno poi portato alla rottura definitva e all'approdo di "É sempre carta Bianca" su Rete4. Messaggio di solidarietà anche da parte di Mauro Corona.

Berlinguer e il messaggio a Di Mare

Domenica sera su Rete 4 a "É sempre carta Bianca" la Berlinguer ha inviato unmessaggio di solidarietà e di pace a Franco di Mare. Tra i due i rapporti sono sempre stati tesi e nessno di loro lo ha mai nascosto, ma di fronte alla malattia arriva il passo indietro della giornalista: «Abbiamo avuto tanti scontri con Franco Di Mare ma in questo momento ci teniamo a dargli un abbraccio fortissimo perché, insomma, sappiamo che non sta bene, sta molto male, e quindi davvero tutta la forza che è possibile, nonostante appunto quello che è successo in passato, a questo punto non conta assolutamente più. Un abbraccio fortissimo a Franco Di Mare»

Bianca e Mauro Corona pic.twitter.com/jwyh54ICXC — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) April 30, 2024

Le parole di Mauro Corona

Anche Mauro Corona, ospite fisso della Berlinguer ha voluto far sentire la sua vicinanza: «Ho saputo del nostro amico Franco Di Mare, gli ho mandato un messaggio che tenga duro, che io sono al suo fianco con abbracci di energia.

Gli scontri del passato

Nel 2020 Di Mare, allora direttore di Rai 3 a proposito di Corona, escluso dal programma Cartabianca per aver offeso la conduttrice, aveva spiegato ai membri della commissione parlamentare di Vigilanza Rai: «Ho empatia e considerazione per una persona che ha veri problemi con l’alcol, che andrebbe accompagnato in un programma di recupero. Mi era simpatico e gli volevo dare una mano, ma Mauro Corona voleva imporre il suo rientro quando voleva lui. Ci troviamo davanti a una reiterazione dei comportamenti. Era stato già sospeso per intemperanza dei comportamenti. Aveva già subito una sanzione».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Maggio 2024, 08:55

