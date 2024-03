Aurora Ramazzotti, il toccante video per il primo compleanno di Cesare. Michelle Hunziker: «Piango»

di Cristina Siciliano

Con gioia dei suoi follower, Aurora Ramazzotti ha appena condiviso un tenero video in occasione del primo compleanno del suo piccolo Cesare, nato il 30 marzo 2023 nella clinica Sant'Anna di Sorengo (la stessa dove Michelle Hunziker aveva messo al mondo la sua primogenita Aurora).

Un video toccante che mostra teneri momenti di intimità familiare a suon di musica di pianoforte. «Tu al centro di tutto - ha scritto Aurora Ramazzotti a corredo del post Instagram -. Che bello che è il futuro insieme. Buon compleanno Cesare. Buon primo compleanno mamma Auri e papà Goffo».

Il video

Il video che ha publicato Aurora Ramazzotti sul suo profilo Instagram è tenerissimo e racchiude il primo anno di Cesare in toto: dalle sue prime paroline ai primi viaggi in treno e al mare.

«Una data tra le più belle della vita»

La conduttrice ha aggiunto: «Auguri anche a mamma e papà che sono bravissimi. Questa per loro sarà per sempre una data tra le più belle della loro vita». Michelle Hunziker dopo aver visto il video creato da sua figlia Aurora che racchiude alcuni momenti con Cesare ha commentato: «Quel video non riesco a vederlo senza piangere. Che bella la vita e che bello l'amore puro».

