Aurora Ramazzotti, sorpresa al parco con Cesare: «Si arrampica sui gradini dello scivolo»

Da quando Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare, nato lo scorso 30 marzo nella Clinica di Sant'Anna di Sorengo in Svizzera, frutto dell'amore con Goffredo Cerza, per lei sono cambiate tante cose e le emozioni sono all'ordine del giorno. Il nipotino di Michelle Hunziker ed Eros gattona, come racconta ogni giorno con orgoglio la mamma sui social, e anche lo svezzamento sembra procedere per il meglio. Infatti proprio nelle ultime ore, Aurora Ramazzotti ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove riprende il piccolo Cesare mentre gattona sull'erba del parco. «Oggi abbiamo fatto amicizia al parco e ho scoperto che Cesare si arrampica anche sui gradini dello scivolo con molta nonchalance». Sono queste le parole che Aurora ha scritto a corredo del video Instagram.

Aurora Ramazzotti e Cesare

I primi sorrisi, i primi passi e le prime scoperte sono tutti momenti indimenticabili per chi ha un figlio. È una grande emozione vedere il bambino compiere quei piccoli gesti che diventeranno sempre più comuni.

