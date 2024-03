Aurora Ramazzotti in abito da sposa e baffi con Michelle Hunziker: la strana foto. Cosa sta succedendo a mamma e figlia

di Cristina Siciliano

Manca davvero pochissimo a Michelle Impossible. La conduttrice, Michelle Hunziker, torna in televisione con il suo one woman show a partire dal 6 marzo, per tre puntate incredibili e all'insegna della musica e del divertimento. Si preannuncia già come uno show imperdibile, sospinto dalla grande energia e frizzantezza di Michelle Hunziker. Nel cast fisso, la showgirl sarà affiancata da due co-host d'eccezione, Claudio Santamaria e Katia Follesa. Sarà coinvolta anche Aurora Ramazzotti e a quanto pare ne vedremo delle belle. Michelle Infatti ha scelto per questa terza edizione, la parodia di Terra Amara, con un titolo che così le sue origini: «Lugano Amara».

Il post Instagram

Michelle Hunziker ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che non è passato inosservato ai suoi follower.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che Michelle ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Attendiamo di vederti e divertirci. Aurora con i baffi identica al papà», ha scritto una fan. E ancora: «Siete matti e divertentissimi». «Grandi professionisti, grande donna che continua a regalarci momenti di spensieratezza», ha scritto ancora un altro fan.

