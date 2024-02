Aurora Ramazzotti, che complicità tra Cesare e nonno Eros! L'abbraccio come quello tra lei e il nonno Rodolfo appena scomparso

Non sono giorni particolarmente felici per la famiglia Ramazzotti. Il 22 febbraio è morto Rodolfo Ramazzotti, papà di Eros. A dare l'annuncio sui social è stato lo stesso cantante, condividendo nelle sue Instagram stories una foto di quando era piccolo, insieme al padre e al fratello Marco. «Ciao pa'», le uniche parole possibili in un momento tanto delicato, accompagnate da un cuore spezzato. Anche Aurora Ramazzotti ha fatto lo stesso e ha condiviso una foto di quando era piccola, tra le braccia del nonno. Oggi la figlia di Eros ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto simile dove però cambiano i soggetti. La foto mostra nonno Eros che tiene in braccio Cesare e lo coccola. Il piccolino indossa un pigiama blu mentre Eros tiene in mano il ciuccio del bebè.