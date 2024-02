Aurora Ramazzotti a Parigi, Goffredo alle prese con il bagnetto di Cesare: «Quando torni?»

di Cristina Siciliano

Aurora Ramazzotti è volata a Parigi per un impegno di lavoro, lasciando a casa il piccolo Cesare con il compagno Goffredo Cerza. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha partecipato «per sole 24 ore» alla Paris Fashion Week, epicentro del sistema da cui si aspetta sempre quel brivido di cui sono lacunose le altre settimane della moda. Aurora, a distanza di un anno dalla nascita di Cesare, ha scelto di allontanarsi dal suo figlioletto in occasione di un evento targato Dyson. Proprio nelle ultime ore, Goffredo Cerza, in preda al panico, ha pubblicato una foto del piccolo Cesare post bagnetto. «Mamma quando torni?», ha scritto il compagno di Aurora a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Aurora Ramazzotti mamma

Aurora Ramazzotti continua a documentare sui social la vita da neomamma e neo papà sua e del fidanzato Goffredo Cerza.

Il nipote di Michelle ed Eros Ramazzotti è circondato d'amore e il suo svezzamento sembra procedere per il meglio. Durante le vacanze di Capodanno in Messico con nonno Eros e Dalila Gelsomino, Cesare è riuscito a muovere anche i suoi primi passi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Febbraio 2024, 22:06

