«Aurora Ramazzotti somigli a Rosa Ricci…»: la sua risposta ai fan di Mare Fuori è esilarante

«Al prossimo "somigli a Rosa Ricci" vado a fare il provino di Mare Fuori». Sono queste le parole che Aurora Ramazzotti ha scritto (con ironia) a corredo di una foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. In pratica, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros continua a sottolineare che molti suoi follower le fanno notare l'incredibile somiglianza con Maria Esposito (Rosa Ricci nella serie televisiva). In realtà Aurora sta semplicemente vivendo in toto la sua esperienza di maternità, imparando ogni giorno qualcosa dal suo primogenito Cesare, nato dall'amore con il fidanzato Goffredo Cerza. Naturalmente la figlia di Michelle ed Eros non perde l'ironia tant'è che si è candidata scherzosamente come attrice per la serie televisiva che sta facendo impazzire grandi e piccini.