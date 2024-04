Aurora Ramazzotti, la 'colazione dei campioni' per Goffredo Cerza: la sorpresa tra i dettagli della ristrutturazione della nuova casa

di Dajana Mrruku

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, amore a gonfie vele per la mamma e il papà del piccolo Cesare, circondato dall'amore di tutti. I due, complici nella vita quotidiana, riescono sempre a ritagliarsi dei momenti solo per loro durante le giornate più stancanti e tra i vari impegni di lavoro.

La domenica è partita lentamente e con una dolce sorpresa per Goffredo Cerza. Aurora, infatti, ha preparato per lui una colazione a sorpresa incredibile: caffè espresso, uova strapazzate e pane tostato, la colazione dei campioni.

La coppia ha da poco "annunciato" sulle loro storie Instagram che stanno ristrutturando casa, mostrando alcuni dettagli della nuova abitazione, più grande e comoda.

Le prime immagini della nuova casa

Aurora Ramazzotti aveva mostrato molto poco della casa a Milano che condivideva con Goffredo Cerza.

Per adesso Aurora non ha voluto condividere molto, se non quello che sembra essere l'ingresso nel loro nuovo nido d'amore, dove il piccolo Cesare muove già i primi passi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Aprile 2024, 16:14

