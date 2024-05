Milan-Cagliari 5-1, le pagelle: Bennacer segna per caso, Leao si guadagna lo stipendio. Pulisic, bella doppietta

di Luca Uccello

Il Milan dilaga nel secondo tempo e batte il Cagliari 5-1 nell'atmosfera silente e surreale di un San Siro con la curva Sud in protesta. Per i rossoneri in gol Bennacer, Pulisic (doppietta), Reijnders e Leao. Inutile per i sardi il gol del momentaneo 1-2 di Nandez.

SPORTIELLO 6,5 Gioca alla Mike Maignan

KALULU 5 Decisamente arrugginito

THIAW 5 Qualcosa la sbaglia sempre

GABBIA 4 Pessimo allenamento con il Cagliari. É sempre giù per terra. E si fa pure ammonire: salterà Torino.

(46’ Tomori 5: qualche colpa se la deve prendere anche lui sulla rete di Nandez)

FLORENZI 6 Almeno lui prova a tirare in porta. Ed è anche pericoloso (68’ Theo Hernandez 6: dà la carica a tutta la squadra)

REIJNDERS 6,5 Pallone attaccato ai piedi.

MUSAH 5 Bocciato. La prossima stagione sarebbe da fargli cambiare squadra

BENNACER 6 Segna quasi per caso (84’ Pobega ng)

CHUKWUEZE 5 Stefano Pioli fa fuori Samu dopo solo quarantacinque minuti di gioco (46’ Rafael Leao 6: fa un assist e anche un goal inutile contro il Cagliari quasi retrocesso. Si guadagna lo stipendio)

GIROUD 5 La penultima a San Siro è da dimenticare (46’ Okafor 5: fa pochissimo)

PULISIC 6,5 Davanti alla porta non sbaglia mai. Grande Capitan America

PIOLI 6,5 Stravince una partita pur non giocando una grandissima partita almeno nei primi quarantacinque minuti. Una vittoria che può valere una sua conferma? In tanti cominciano a volerla.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 22:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA