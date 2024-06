Ingria, il borgo piemontese con 46 residenti e 30 candidati. E mamma e figlio si sfidano in due liste diverse

di Valerio Salviani

Le elezioni comunali a Ingria, borgo piemontese poco distante da Torino, sono una cosa seria. Così seria, che due terzi dei residenti è tra i candidati. Su 46 persone, infatti, nelle tre liste che si sfideranno il prossimo weekend, ci sono ben 30 candidati. Un caso più unico che raro, tanto da appassionare anche il The Guardian, che gli ha dedicato un articolo esportando questa "eccellenza" made in Italy in Gran Bretagna (e non solo).

Ingria, il borgo con 30 candidati su 46 abitanti

Per numeri, potrebbe essere la sfida per diventare amministratore di condominio in una qualsiasi città italiana. Nei fatti, è la corsa per legarsi attorno la fascia da primo cittadino di Ingria. Igor De Santis, che spera di accaparrarsi il quarto mandato da sindaco, questa volta non avrà vita facile come era stato in passato. Il 42enne dovrà infatti sfidare due liste avversarie: quella del 70enne Renato Poletto, lo sfidante designato e atteso e quella di Stefano Venuti. «Questa terza lista non ce l'aspettavamo», ha detto Poletto al Corriere. «Non dico che sia ridicolo, ma curioso sicuramente sì».

La sfida tra mamma e figlio

Venuti, che vive a Milano ma che a Ingria ha una seconda casa, spera di interrompere l'egemonia di De Santis, che prosegue incontrastata dal 2009. Per farlo, può contare anche sull'appoggio della madre dell'attuale sindaco De Santis, Milena Crosasso, che sarà candidata come consigliere nella lista di Venuti, convinta dall'alto numero di donne candidate.

A decidere saranno appena 65 persone, i 46 abitanti (minorenni esclusi) e 26 registrati per votare all'estero. Certamente, sarà una sfida all'ultimo voto. E per lo spoglio, non si dovrà aspettare molto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 17:47

