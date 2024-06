Natisone, Patrizia chiamò 4 volte il 112: «L'ultima telefonata senza risposta». Lei e Bianca in abito da sposa alla camera ardente

Per la tragedia del Natisone, i tre giovani morti travolti dalla piena del fiume durante l'ondata di maltempo di qualche giorno fa, si indaga per omicidio colposo contro ignoti. A dirlo è il Procuratore della Repubblica di Udine Massimo Lia, in conferenza stampa sulla vicenda di Patrizia e Bianca, le due ragazze morte a causa della piena, e di Cristian, il terzo ragazzo ancora disperso.