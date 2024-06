«Caro alunno ti scrivo...»: professore candidato alle elezioni chiede agli studenti di votare per lui. La rivolta dei genitori

di Redazione web

«Caro alunno ti scrivo...», così inizia il messaggio arrivato a degli studenti del liceo Marconi di Pesaro da parte del professore Marco De Carolis, candidato alle elezioni in una lista civica e finito in una bufera scatenata dai genitori degli studenti che hanno ricevuto il messaggio che di fatto invitava a votare per lui.

Il messaggio è stato inviato su Whatsapp dal candidato a tutta la sua rubrica telefonica, nella quale comparivano anche numeri di suoi studenti; l'invito al voto era corredato da un file in PDF nel quale si esplicava il programma sostenuto dal professore, che comprendeva anche la creazione di un "hub creativo" per favorire l'incontro e lo scambio di idee dedicato ai giovani della città di Pesaro.

«Se ricevi questa lettera significa che mi conosci, che abbiamo condiviso idee e pensieri o progetti negli anni passati, e ora sono io a chiederti un aiuto per realizzare questo nuovo progetto», così recita un estratto del messaggio elettorale inviato dal candidato.

I genitori hanno chiesto chiarimenti alla scuola, lamentando la scorrettezza del gesto del professore che avrebbe fatto leva sulla fiducia degli studenti in quanto loro docente. De Carolis si è difeso affermando di non aver avuto intenzioni offensive e di aver inviato i messaggi in modo sistematico dalla rubrica del telefono, sottolineando di non aver mai fatto propaganda elettorale in classe.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA