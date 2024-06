Incidente stradale, Cristian Ventrella muore a 18 anni nello schianto in moto contro un'auto

di Redazione web

Ancora sangue sulle strade del sud est barese. Cristian Ventrella, diciottenne di Putignano, in provincia di Bari, è morto questo pomeriggio sulla provinciale che collega Castellana Grotte a Monopoli. Il giovane era alla guida della sua potente Kawasaki che per cause in fase di accertamento si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Polo condotta da un uomo di Castellana Grotte.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta in pochi minuti un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ragazzo all’ospedale “San Giacomo” di Monopoli. Le condizioni erano già disperate. Nell’urto, infatti, il 18enne ha riportato lesioni interne gravissime. Il suo cuore ha cessato di battere qualche minuto dopo l’arrivo al nosocomio monopolitano nonostante il disperato tentativo dei sanitari di strapparlo alla morte.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Giugno 2024, 19:00

