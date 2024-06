Bianca Censori torna in Italia (ancora più nuda) con Kanye West: il suo cuscino fa scandalo in Toscana

di Cecilia Legardi

Bianca Censori e Kanye West sono nuovamente in Italia per lavoro e, proprio come un anno fa, stupiscono la Toscana con degli outfit coordinati. Lei, però, non indossa quasi nulla e, mentre scende dal taxi, la copre più il taccuino su cui disegna che il tessuto.

Bianca censori seminuda a Prato

La 29enne australiana ha già attirato l'attenzione di tutta Firenze pochi giorni fa, quando si è aggirata per le strade toscane con una tutina striminzita, alti stivali neri e, di nuovo, un cuscino per coprirsi dal seno al ventre. Accanto c'era il marito Kanye West, rapper di 46 anni, che - al contrario - si copre con delle tute da ginnastica oversize e spesso ha il cappuccio e gli occhiali. Mentre lui mantiene una certa privacy, lei fa scalpore: ieri la coppia era a Prato per una riunione di lavoro e Bianca ha indossato un body davvero succinto per l'occasione.

I due sono tornati in Italia per supervisionare la produzione dei vestiti a marchio Yeezy. La designer si è mostrata in sandali col tacco, capelli raccolti e un unico pezzo di stoffa che la copre davanti ma non di lato, lasciando intravedere parte del seno e tutto il sedere. Questo l'outfit esagerato della Censori, mentre tiene un taccuino tra le mani su cui ci sono dei disegni indecifrabili e scende dal taxi.

Il cuscino come accessorio moda

Più volte definiti irrispettosi, i suoi nude look fanno sempre discutere, tanto che le autorità di vari paesi la hanno già ammonita. Ma sembra non importare alla Cesori, che secondo Blitzquotidiano.it si è vestita con capi sobrii soltanto quando, la settimana scorsa, ha pranzato dalla sua famiglia a Melbourne. Il Daily Mail cerca anche di spiegare perché la designer porti con sè un cuscino quando è fuori casa, una scelta davvero bizzarra, se pensiamo che si tratta di un oggetto d'arredo che può essere anche molto ingombrante. Secondo l'esperta di linguaggio del corpo Judi James, l'accessorio viene scelto non tanto per coprire la scollatura, ma per sentirsi meno vulnerabile, proprio «come un cuscinetto per il resto del mondo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Giugno 2024, 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA