di Redazione web

Un motociclista di 18 anni è in gravissime condizioni per le ferite riportare dopo essere stato investito, verso sera, da un'auto: caduto per strada, dopo aver tamponato una macchina che aveva frenato per far passare un pedone, è finito nell'altra carreggiata e centrato come detto da un'altra vettura. E' accaduto alle 18.40 circa in via Corelli, alla periferia di Milano. Il giovane è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale San Raffaele.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 21:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA