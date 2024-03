8 marzo, Michelle Hunziker: «Importante festeggiarlo, le donne devono essere strappate dall'ingiustizia»

di Cristina Siciliano

Michelle Hunziker non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia. Anzi. Dopo aver sensibilizzato l'opinione pubblica sulla piaga del femminicidio e sulla necessità di denunciare le violenze, la conduttrice ha scelto di dedicare un messaggio a «tutte le donne» per celebrare l'8 marzo. Secondo la conduttrice questo è un esercizio necessario per «ricordare le battaglie combattute e i sacrifici fatti ma anche per celebrare ogni conquista che ci porta più vicino alla parità».

Le parole di Michelle Hunziker

«Oggi è una doppia festa per me perché è il compleanno di Celeste e poi perchè mi piace avere una festa speciale per noi - ha sottolineato Michelle Hunziker nelle sue Instagram stories -.

La conduttrice ha poi aggiunto: «Ad esempio nel cognome dei figli, la Corte costituzionale ha dato via libera al doppio cognome e per fare il modo che questo si diffonda anche in Italia adesso serve una nuova legge che regoli i propri criteri di attribuzione e poi che se ne parli. Già oggi è possibile dare il doppio cognome ai figli e non è una cosa meravigliosa?».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Marzo 2024, 17:03

