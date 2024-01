Michele Hunziker si prepara per tornare in televisione: «Ecco come sto dopo otto ore di ballo»

di Cristina Siciliano

Che Michelle Hunziker sia un'artista completa, una donna che in venti anni di carriera è cresciuta e maturata pur conservando il carisma sbarazzino che aveva agli inizi, non ci sono dubbi. E lo ha dimostrato già lo scorso anno con Michelle Impossibile, il one woman show in prima serata su Canale 5, in cui la conduttrice si è messa in gioco a 360°. E lo farà anche quest'anno dove vedremo Michelle Hunziker cantare, ballare e raccontarsi senza filtri. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, la conduttrice è tornata in sala prove per definire i dettagli del varietà di Canale 5.

Michelle Hunziker durante le prove

Michelle Hunziker ha pubblicato nelle sue Instagram stories alcuni video che mostrano una piccola parte delle coreografie che dovrà portare sul palco di Michelle Impossibile.

Poco dopo le sue prove non è passata inosservata una foto di Michelle ai suoi follower. La conduttrice ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto dove si mostra letteralmente distrutta post le prove del one woman show. Ma naturalmente Michelle Hunziker non molla. «In coma dopo otto ore di ballo... Ora si canta», ha scritto la conduttrice (instancabile) a corredo della foto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Gennaio 2024, 20:52

