Chiara Ferragni, Striscia la Notizia becca il suv in sosta vietata in via Monte Napoleone. Lei ammette: «Hai ragione»

di Ida DI Grazia

Per Chiara Ferragni è davvero un momentaccio. Dopo il pandoro-gate e i dubbi anche sull'operazione benefica Oreo, l'imprenditrice digitale è stata beccata da Vittorio Brumotti in sosta vietata con il suo Suv. Le quattro frecce accese in via Monte Napoleone le sono valse il "premio merdina" di Striscia la Notizia.

Dopo il pandoro-gate & Co., Chiara Ferragni pesta un’altra “merdina”. Gliela consegna Vittorio Brumotti, che becca il Suv su cui scorrazza l’influencer mollato malamente con le quattro frecce in via Monte Napoleone, nel cuore della Milano della moda. E all’inviato di Striscia che le recapita la sua iconica “merdina”, facendole notare che non si lascia l’auto così, Ferragni risponde laconica: «Hai ragione».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Gennaio 2024, 21:09

