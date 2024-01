Chiara Ferragni e Fedez, torna il sereno? Sorrisi e divertimento con nipoti e nonna

di Alessia Di Fiore

Nessuna aria di crisi in casa Ferragnez, solo voglia di trascorrere del tempo in famiglia, infatti Chiara Ferragni e Fedez sono a casa insieme alla piccola Vittoria e il cuginetto Edoardo, con loro anche la mamma di Chiara, Marina, e sua sorella Francesca.

Dalle storie che il rapper ha pubblicato su Instagram, tira una forte aria di divertimento, Vittoria e Edoardo sembrerebbero essere la coppia di cuginetti più birbantella che ci sia e stanno mettendo a soqquadro la casa.

Edoardo ha coltivato una passione da arredatore, cercando di cambiare la disposizione delle foto dei Ferragnez, mentre la piccola Vittoria gioca a fare la drama queen, come sempre.

Stavolta il dramma è dovuto al fatto che il cuginetto non voglia giocare con lei, e questa volta papà Fedez, le dà man forte e ironicamente afferma: «anche io sarei un po' offeso in effetti, vieni qua e non vuoi giocare», scherza il rapper con la figlia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Gennaio 2024, 18:16

