Chiara Ferragni, l'Estetista Cinica: «Pandoro-gate? Fosse successo a Fedez avrebbero detto a lei di divorziare e portar via i figli»

Cristina Fogazzi, in arte Estetista Cinica, ha rivelato cosa pensa delle ultime vicende che hanno colpito Chiara Ferragni. Solo qualche giorno fa aveva condiviso alcune storie su Instagram in cui diceva: «È da un mese che mi viene chiesto cosa penso di Chiara Ferragni ma perché dovrei dare la mia opinione su una persona che conosco e con la quale siamo amiche? Perché devo venire qua a sputare in faccia ad una persona che conosco e con la quale sono amica? Non mi sembra il caso». Oggi, 18 gennaio, l'imprenditrice ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica.