Michelle Hunziker, prove del nuovo show tv: «Ho ritrovato la mia femminilità, ecco di chi è il merito»

Non c'è due senza tre: dopo "Michelle Impossible" e "Michelle Impossible & Friends", prossimamente andrà in onda la terza edizione del one-woman show di Michelle Hunziker. Si preannuncia già come uno spettacolo imperdibile, sospinto dalla grande energia e frizzantezza della conduttrice e delle sue due spalle, in altre parole: sarà molto difficile annoiarsi. Per ora gli spoiler lasciati trapelare sono pochi ma Michelle si mostra sul suo profilo Instagram, energica e soprattutto felice di poter tornare sul palco ospitando tantissimi artisti.