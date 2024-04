Michelle Hunziker, pettinatura esplosiva: «Dito nella corrente». Cosa è successo

di Redazione web

Michelle Hunziker si sta preparando per una nuova puntata di Striscia la Notizia e, come spesso accade, ha registrato alcune storie in camerino mentre si prepara. La conduttrice svizzera ci tiene sempre molto a mostrare anche il lavoro delle sue assistenti e collaboratrici e così ha fatto anche questa volta complimentandosi con l'amica Laura Barenghi che le ha sistemato i capelli. La chioma di Michelle, però, non è certo quella a cui tutti sono abituati: la mamma di Aurora Ramazzotti, infatti, si è presentata con una pettinatura esplosiva. Ecco che cos'è successo.

Michelle Hunziker in camerino

Michelle Hunziker ha registrato una storia Instagram molto simpatica mentre si prepara ad andare in onda a Striscia. La conduttrice è seduta sulla poltrona del suo camerino ed è letteralmente sommersa da una montagna di capelli.

Michelle Hunziker a Striscia

In questo momento, Michelle Hunziker è impegnata a condurre Striscia la Notizia insiema a Gerry Scotti e i due piacciono molto al pubblico da casa che pensa siano una delle coppie più divertenti che conduce il telegiornale satirico di Canale 5.

