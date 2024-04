Michelle Hunziker dolce nonna, il sabato con Cesare è fatto per le coccole: «Gambette morbidose e baci a go go»

di Redazione web

Michelle Hunziker è una nonna davvero premurosa e molto amorevole nei confronti del suo nipotino Cesare. La conduttrice svizzera, in varie interviste, ha dichiarato che la nascita del bambino le ha cambiato la vita portandole una grande felicità e che mamma Aurora Ramazzotti e papà Goffredo Cerza stanno facendo davvero un grande lavoro con lui. Oggi, Michelle e Cesare sono di nuovo insieme e la conduttrice non potrebbe essere più felice di così.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è finalmente con il suo "Bignè", il soprannome che ha dato al nipotino Cesare. Anche la nonna rispetta il volere di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza di non mostrare il bambino sui social e, quindi, ecco solo le sue gambine paffute. La conduttrice mentre accarezza il piccolino, scrive: «Coccole alle gambette morbidose e baci a go go». Poi, Michelle ha taggato anche la mamma e il papà di Cesare.

Tutti a casa della conduttrice sono affezionatissimi al bambino, anche le zie Sole e Celeste Trussardi che, nelle scorse ore, lo hanno portato a giocare al parco giochi.

Michelle Hunziker nonna

Michelle Hunziker, in un'intervista al podcast BSMT, ha spiegato che desidera far conoscere a Cesare tutte le cose belle che esistono della vita: lo sport all'aria aperta e tanti altri divertimenti. «Lo vizierò un po' ma mamma e papà non devono saperlo», aveva spiegato ridendo.

