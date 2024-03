Michelle Hunziker cappuccetto rosso sotto la pioggia per portare le figlie Sole e Celeste a scuola: «Anche oggi una giornata da sogno»

Michelle Hunziker è molto presente nella vita delle sue bambine Sole e Celeste Trussardi e ovviamente anche in quella della figlia Aurora Ramazzotti e del nipotino Cesare. Quindi, gli impegni quotidiani da mamma, come ad esempio portare le figlie a scuola, non sono affatto un peso, nemmeno con la pioggia battente.

In questi giorni, infatti, il nord Italia (e non solo), è attanagliato dal brutto tempo e, ovviamente, anche i vip devono conviverci. Ad esempio, nelle scorse ore, Aurora ha pubblicato una storia ironica in cui scriveva: «Non mi ricordo più com'è fatto il sole». Quindi, ecco Michelle che, questa mattina, è uscita imbacuccata nella sua felpa e nel suo cappotto e mentre era per strada ha registrato delle simpatiche storie, poi postate su Instagram.