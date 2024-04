Michelle Hunziker, onorificenza (a sorpresa) in Svizzera: «Tutto ciò ha un significato molto profondo per me». La motivazione del premio

di Cristina Siciliano

Michelle Hunziker, tra i volti più visti sul grande schermo, è conosciuta da tutti per il suo sorriso. Con la sua bontà e genuinità, la conduttrice ha saputo conquistare milioni di telespettatori in tantissimi anni di carriera. Stavolta è proprio la sua amata Svizzera ad averle riconosciuto la sua gioia, premiandola con un riconoscimento ad hoc. La conduttrice ha infatti ricevuto il «Prix de Joie», il premio che viene assegnato da Das Zelt, in onore alle persone che trasmettono felicità a gran parte della comunità.

Le parole di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae sorridente e con il premio in mano.

«Spesso le persone pensano che io sia esente da dolore e tristezza perché sorrido sempre, ma la verità è che non sarà mai nella mia natura portare i miei pesi al mio pubblico - ha concluso Michelle Hunziker -. Quelli li gestisco nel privato come deve essere. Essere premiata dal mio paese d’origine per una carriera all’estero all’insegna della gioia, mi riempie di gratitudine».

Michelle Hunziker, il look

Michelle Hunziker per festeggiare il premio "Le prix de joie" ha optato per un look che potrebbe diventare un must huve della prossima stagione. La conduttrice ha infatti indossato un abito lungo bustier dal fascino sofisticato, caratterizzato da una pioggia di luminosi cristalli bicolore, che accendono di luminose sfumature le linee essenziali del capo. Il vestito è firmato Giorgio Armani ed il costo è di oltre 5mila euro.

