Michelle Hunziker cambia tutto: «È arrivato il momento». Il nuovo look sorprende i fan

Nuovo mese, aria di primavera e naturalmente, nuovo taglio di capelli. Michelle Hunziker ha deciso di cambiare nuovamente il suo hair look. La showgirl svizzera ha infatti fatto tappa dalla sua hairstylist di fiducia, Alessia Solidani, la coiffeur romana delle dive che è riuscita a far uscire Michelle dal salone con un taglio sbarazzino e «fresco»: bob corto liscio. Era da un bel po' che la conduttrice non tagliava i capelli ma oggi ha scelto di dare respiro alla sua chioma bionda e rinforzarla. «È arrivato il momento adesso bisogna proprio tagliare», ha sottolineato nel video Michelle Hunziker.

Nuovo look

Michelle Hunziker, tra gli impegni professionali e la vita da nonna del piccolo Cesare, ha scelto di far evolvere il suo look con un taglio più sofisticato di sempre: un bob corto biondo cenere con la riga in mezzo.

Michelle Hunziker, bob corto

Il bob corto è un taglio iconico del 2023. Una lunghezza che sfiora il mento . Il bello del bob corto è che la lunghezza e l'angolazione del taglio possono essere adattate a ogni forma di viso. Si presenta tendenzialmente liscio e privo di scalature.

